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В Харькове задержали серийного автовора

В Харькове задержали серийного автовора

В Харькове разоблачили мужчину, причастного к ряду краж из автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый мужчина.

Как выяснилось, в ночное время он выбирал автомобили, припаркованные во дворах домов, открывал их двери с помощью металлических ножниц и похищал из них автомагнитолы и другое имущество.

В ходе следствия полицейские установили, что на счету подозреваемого 8 имущественных преступлений. 

Сумма ущерба, приченного злоумышленником потерпевшим, составляет около 5000 гривен.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

 

Агентство Телевидения Новости

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