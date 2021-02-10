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В Харькове задержали шестерых сутенеров

В Харькове задержали шестерых сутенеров

В Харькове полицейские разоблачили преступную группировку, которая занималась сутенерством. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ее состав входили шесть мужчин.

По словам следователя Дмитрия Сидоренко, в рамках досудебного расследования, открытого в сентябре 2020 по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, шесть человек были разоблачены в сутенерстве по отношению к женщинам, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека».

Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану проституток, организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.

Сейчас участники преступной группы задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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