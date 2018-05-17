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В Харькове задержали торговца гранатами

В Харькове задержали торговца гранатами

В апреле правоохранителям поступила оперативная информация о том, что 45-летний житель Харьковской области занимается продажей взрывоопасных предметов на территории Киевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что в конце апреля мужчина сбыл за 1500 гривен ручную осколочную гранату РГД-5.

Согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы граната является взрывным устройством и пригодна к взрыву.

Второй факт продажи боеприпасов зафиксировали 16 мая.

 По той же цене злоумышленник продал еще одну гранату.

Нарушителя закона задержали. Кроме указанных боеприпасов, у мужчины из дома изъяли сигнальную ракетницу.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: гранаты

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