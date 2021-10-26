В Харькове задержали угонщика за рулем автомобиля

Оперативники разоблачили ранее судимого горожанина в незаконном завладении автомобилем харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 октября в 14:41 в полицию обратился харьковчанин с сообщением об исчезновении своего автомобиля «ЗАЗ Славута», еще час назад находившегося на парковочной площадке возле дома по переулку Титаренковскому.

При отработке территории 25 октября около 16-00 часов по улице С. Грицевца правоохранители обнаружили автомобиль, за рулем которого находился ранее судимый за имущественное преступление 35-летний житель Индустриального района .

Следователи открыли по указанному факту уголовное производство и вручили злоумышленнику уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку отдела полиции.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Агентство Телевидения Новости