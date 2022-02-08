В Харькове задержаны два участника ОПГ, находившиеся в розыске

Группировка «специализировалась» на вымогательстве. В состав организованной преступной группы входило 13 человек, большинство из которых имели криминальное прошлое и связи в криминальной среде.

Напомним, 14 апреля 2021 оперативники Департамента стратегических расследований и управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова во время получения средств. Задержанным и трем их подельникам объявили подозрение. Еще пятеро были объявлены в розыске.

700 000 долларов США злоумышленники потребовали и получили от местного бизнесмена. Угрожали нанести ущерб потерпевшему и членам его семьи. В частности, для подтверждения своих преступных намерений участники ОПГ повредили автомобиль предпринимателя и оставили на его капоте траурные венки.

Проведенными мероприятиями удалось установить местонахождение двух разыскиваемых. Сегодня, 8 февраля, оперативники при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения провели меры по их задержанию на территории Холодногорского района Харькова. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В октябре прошлого года следователи областной полиции направили в суд обвинительный акт по восьми участникам группировки. Им инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время это дело рассматривается в суде.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Агентство Телевидения Новости