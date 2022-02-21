В Харькове задержаны двое мошенников, наживавшихся на пенсионерах

Действуя по предварительному сговору двое злоумышленников с ноября 2021 года обманывала пенсионеров, сообщает прокуратура Харьковской области. Подельники звонили пожилым людям и, выдавая себя за их родственников, сообщали, что те попали в больницу и срочно нуждаются в деньгах на операцию. Злоумышленники говорили, что деньги нужно передать «врачу», который приедет домой к пострадавшим.

Непосредственно с пенсионерами встречался 37-летний мужчина, который и забирал деньги. Его 40-летний напарник находился неподалеку и контролировал обстановку. Оба ранее уже были судимы.

19 февраля 2022 года, после получения денег от очередной жертвы, оба злоумышленника были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова сообщено о подозрении двум задержанным по факту мошенничества, совершенного повторно по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах (ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины).

Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 700 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений, а также причастность подозреваемых к другим преступлениям. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости