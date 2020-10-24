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В Харькове задержаны иностранцы, которые прибыли в Украину для подтверждения преступного влияния вора в законе

В Харькове задержаны иностранцы, которые прибыли в Украину для подтверждения преступного влияния вора в законе

В Харькове задержали трех граждан Азербайджана 26, 31, 36 лет за незаконное хранение оружия. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, двое из них в марте этого года прибыли на территорию Украины с целью подтверждения преступного влияния одного из самых авторитетных воров в законе, и переговоров с представителями азербайджанских диаспор.

23 октября при осмотре личных вещей иностранцев, правоохранители обнаружили и изъяли у них 3 пистолета, снаряженные патронами. Во время обыска по месту жительства правонарушителей изъяли автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробку с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения, предварительно, марихуаной весом около одного килограмма.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицией проверяется их причастность к совершению тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.

Агентство Телевидения Новости

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