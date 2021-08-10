В Харькове злоумышленники под видом полицейских вымогали деньги из наркозависимых

В Харькове разоблачили преступную деятельность общественной организации, которая позиционирует себя как борцов с наркопреступностью.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду, использовали удостоверения и специальные жетоны.

Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских. Также, последние «специализировались» на грабежах.

В субботу, 7 августа, правоохранители задержали трех человек «на горячем» - они ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.

На основании полученных доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- вымогательство (статья 189);

- нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);

- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).

Вчера, 9 августа, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс. грн. каждому.

Продолжается досудебное расследование, проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.

Агентство Телевидения Новости