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В харьковской квартире нашли арсенал оружия
В рамках расследования канала продажи оружия в одной из квартир в Харькове обнаружили незаконный арсенал.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Владельцем жилья оказался 45-летний харьковчанин. Во время обысков в квартире правоохранители нашли и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.
Все изъятое направили на экспертизу для установления боеспособности.
Досудебное расследование проводится по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Сейчас правоохранители проводят ряд обысков и устанавливают источник происхождения оружия.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту данного уголовного производства.
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