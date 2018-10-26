В Харьковской области арестовали таксиста, который сбил двух пешеходов и скрылся, оставив их умирать на дороге
В Харьковской области суд избрал для мужчины, подозреваемого в совершении смертельного ДТП (ч. 2 ст. 286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, 20 октября этого года в селе Глушковка Купянского района водитель автомобиля Оpel сбил двух человек, переходивших дорогу. При этом злоумышленник, не останавливаясь, уехал с места аварии.
В результате ДТП от полученных травм 41-летний пострадавший на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина с тяжелыми телесными повреждениями до сих пор находится на лечении.
Подозреваемого задержали через 2 дня после ДТП.
Им оказался 36-летний местный житель, который, по предварительным данным правоохранителей, подрабатывал таксистом.
Мужчина отрицал свою причастность к аварии, спрятал машину и утверждал, что автомобиль у него угнали.
Однако следствия имеется достаточное количество доказательств его участия в дорожном происшествии.
Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, по результатам проведения которых, будет решен вопрос о возможности внесения данных в ЕРДР об оставлении пострадавших в опасности (ст. 135 УК Украины).