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В Харьковской области арестовали таксиста, который сбил двух пешеходов и скрылся, оставив их умирать на дороге

В Харьковской области арестовали таксиста, который сбил двух пешеходов и скрылся, оставив их умирать на дороге

В Харьковской области суд избрал для мужчины, подозреваемого в совершении смертельного ДТП (ч. 2 ст. 286 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, 20 октября этого года в селе Глушковка Купянского района водитель автомобиля Оpel сбил двух человек, переходивших дорогу. При этом злоумышленник, не останавливаясь, уехал с места аварии.

В результате ДТП от полученных травм 41-летний пострадавший на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина с тяжелыми телесными повреждениями до сих пор находится на лечении.

Подозреваемого задержали через 2 дня после ДТП. 

Им оказался 36-летний местный житель, который, по предварительным данным правоохранителей, подрабатывал таксистом. 

Мужчина отрицал свою причастность к аварии, спрятал машину и утверждал, что автомобиль у него угнали. 

Однако следствия имеется достаточное количество доказательств его участия в дорожном происшествии. 

Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз, по результатам проведения которых, будет решен вопрос о возможности внесения данных в ЕРДР об оставлении пострадавших в опасности (ст. 135 УК Украины).

 

Агентство Телевидения Новости

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