В Харьковской области из незаконного оборота изъято 35 единиц оружия

На территории Харьковщины с 29 апреля по 20 июня подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по их результатам, из нелегального оборота изъято 6744 предмета - 35 единиц оружия (3 пулемета, автомат, карабин, 13 пистолетов, 6 винтовок, 5 ружей, 4 обреза и самодельное оружие), 74 гранаты, 6 травматических пистолетов, 60 единиц других боеприпасов, 6569 патронов и более 3 кг взрывчатого вещества.

Кроме того, за этот период в ЕРДР внесено 67 уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки. 16 людям объявлено о подозрении.

Агентство Телевидения Новости