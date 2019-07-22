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В Харьковской области избили и изнасиловали женщину

В Харьковской области избили и изнасиловали женщину

В Дергачевском районе правоохранители расследуют дело об избиении и изнасиловании 52-летней женщины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 июля в 18:38 бригадой скорой медицинской помощи в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова из поселка Малая Даниловка госпитализировали 52-летнюю женщину с телесными повреждениями.

Пострадавшая пояснила, что в квартире ее избил и изнасиловал знакомый.

В совершении преступления правоохранители подозревают 44-летнего местного жителя.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.


Агентство Телевидения Новости

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