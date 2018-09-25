В Харьковской области мужчина из-за 200 гривен до смерти забил свою подругу

В Валковском районе осудили 43-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установило следствие, в конце января этого года мужчина из-за денег жестоко избил свою 42-летнюю сожительницу.

Мужчина дал женщине 200 гривен на покупку продуктов, однако из магазина она вернулась и без товара, и без денег.

Сожителю женщина сказала, что по дороге ее кто-то обидел и забрал у нее деньги.

Нетрезвый мужчина решил, что деньги женщина забрала себе, а его обманула, поэтому, разозлившись, начал избивать ее кулаками.

Злоумышленник понял, что натворил, утром, когда потерпевшая уже не проснулась. От полученных травм женщина скончалась.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости