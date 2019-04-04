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В Харьковской области мужчина обокрал инвалида

В Харьковской области мужчина обокрал инвалида

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, к ним обратился 46-летний житель села Бригадировка, который рассказал, что в период с декабря по март со двора его дома исчезли металлические изделия.

Участковые офицеры полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний односельчанин пострадавшего. Мужчине было известно, что тот имеет инвалидность и не выходит из дома. Он воспользовался беспомощностью хозяина и обокрал его.

Металлолом злоумышленник продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Открыто уголовное дело по ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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