В Харьковской области осудили мужчину, который угнал мопед и обезглавил топором его хозяина

В Харьковской области суд с участием присяжных вынес приговор 22-летнему парню, обвиняемому в угоне транспортного средства и умышленном убийстве.

Об этом со ссылкой на сайт Судебной власти пишет Судебно-юридическая газета.

Жителя Изюма признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 6, 9 ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», ч.1 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», ч.2 ст.309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств »и назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Как сказано в приговоре суда, 22-летний мужчина, находясь на берегу озера в районе ул. Павлова в Изюме, тайно похитил мопед «Honda Dio», который принадлежал потерпевшему.

Когда хозяин мопеда разоблачил его в угоне, то чтобы не возвращать деньги за угнанный мопед, злоумышленник решил убить потерпевшего.

Для этого обвиняемый позвонил потерпевшему и назначил встречу в лесопосадке.

На встречу с хозяином мопеда обвиняемый взял с собой из дома топор.

Встретив пострадавшего на условленном месте, он ударил жертву топором по голове несколько раз, обезглавив свою жертву.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном фактически признал, постоянно добавлял новые обстоятельства дела, пытаясь оправдать себя.

Учитывая то, что обвиняемый не раскаялся, совершил новые преступления, не отбыв ранее назначенное наказание за незаконное хранение наркотиков, а также показания обвиняемого, давая которые, он хорошо запомнил все обстоятельства убийства и довольно свободно ориентировался на большой местности лесополосы, где показывал места убийства и хранения топора и обуви убитого, суд пришел к выводу о его виновности в убийстве.

Суд приговорил 22-летнего-мужчину к 14 годам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости