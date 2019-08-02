В Харьковской области перекрыли канал нелегальной миграции в РФ

В Харьковской области правоохранители перекрыли канал нелегальной миграции в соседнее государство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в состав преступной группы вошли пять человек - гражданин Российской Федерации, два харьковчанина и два жителя Луганской области.

Их задержали при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух нелегалов.

Установлено, что группа злоумышленников переправляла через государственную границу Украины вне пунктов пропуска нелегалов с территории Украины в Российскую Федерацию и из Российской Федерации в Украину.

Задержанные извещены о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Агентство Телевидения Новости