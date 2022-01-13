В Харьковской области пьяный мужчина забил знакомого до смерти

В селе Подворки под Харьковом мужчина забил до смерти собутыльника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сотрудники полиции установили, что 7 января 37-летний житель поселка Подворки вместе с 34-летним потерпевшим находились в гостях в квартире своего знакомого. Компания распивала спиртное. Около 23:00 между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес потерпевшему удары руками и ногами, а затем и табуретом. Пострадавшего доставили в больницу, где на следующий день он скончался.

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости