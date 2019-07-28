В Харьковской области продолжают незаконно рубить лес: открыты уголовные дела

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в течение двух суток полицейские обнаружили правонарушения в Нововодолажском, Харьковском и Богодуховском районах.

Так, сотрудники Нововодолажского отделения полиции во время отработки района неподалеку от села Васильевское обнаружили и остановили трактор с прицепом, в котором находилось 21 дерево сосны аразнодлины и диаметра. На каждом дереве были прикреплены пластиковые бирки. Согласно документации, древесина принадлежала одному из лесничеств, но во время проверки полицейские установили, что накладная не действительна, а бирки отсутствуют в базе данных.

Водитель трактора пояснил, что древесину попросил перевезти его 38-летний знакомый, который работает в лесничестве. Он распечатал и дал ему товарно-транспортную накладную и сообщил, что приобрел древесину для себя. Сейчас его личность установлена. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Также 26 июля работники Липецкого отделения полиции в ходе патрулирования на территории района остановили автомобиль «ЗИЛ», который перевозил лес. Проверка по данному факту продолжается.

В ходе отработки города 27 июля работники сектора реагирования патрульной полиции остановили в городе Богодухов транспортное средство, загруженное 6 кубометрами дубов. В ходе проведения проверки водитель не предоставил документы на лесопродукцию. Грузовой автомобиль с древесиной помещен на площадку временного хранения транспортных средств Богодуховского ОП, решается вопрос о наложении ареста на груз и транспорт.

По выявленным в Харьковском и Богодуховском районах фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Также полицейские выясняют происхождение древесины и все обстоятельства событий.

Кроме того, работники полиции продолжают осуществлять комплекс необходимых мероприятий с целью прекращения уголовных преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса в Харьковской области. Ход этой работы находится на личном контроле руководства МВД, Национальной полиции Украины и ГУНП в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости