В Харьковской области расстреляли комбайн с рабочими

На Харьковщине сегодня утром расстреляли комбайн. Во время сбора урожая на поле вблизи села Черкасская Лозовая в Дергачевском районе неизвестные заблокировали работу сельскохозяйственной машины и начали угрожать комбайнеру и его помощнику огнестрельным оружием. Более того, злоумышленник не ограничился словами - достал оружие и начал стрелять. Аграрии были вынуждены приостановить работу и вызвать на место полицию.

Роман Гимас, следователь Дергачевского отдела полиции:

У процесі виїзду було встановлено, що невідомий чоловік 95-го року народження уродженець міста Харкова здійснив кілька пострілів з пневматичної зброї, зовні схожої на пістолет Макарова, та після чого спрятав цю зброю у полі.

В результате обстрела была повреждена техника, 59-летний комбайнер и его помощник не пострадали. Также во время осмотра места происшествия - на соседнем поле - полицейские нашли пистолет с патронами. Во время проведения следственных действий правоохранители установили личность, которая может быть причастна к совершению данного преступления.

Роман Гимас, следователь Дергачевского отдела полиции:

Наразі вказаний чоловік доставлений до Дергачівського відділу поліції.

Решается вопрос о сообщение мужчине в подозрении. Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 - хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы

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