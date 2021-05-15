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В Харьковской области суд признал шестерых человек виновными в разбойных нападениях и убийстве

В Харьковской области суд признал шестерых человек виновными в разбойных нападениях и убийстве

Прокуратура готовится подавать апелляцию.

Первомайский районный суд Харьковской области признал вину шестерых членов организованной группировки. Им инкриминировали разбойные нападения и умышленное убийство (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Двух мужчин обвиняли в приобретении и хранение боеприпасов без законных разрешений (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской областной прокуратуры.

Так, следователи установили, что в 2016 году шестеро мужчин проникли в дом предпринимателя в селе Маховик. В тот момент в доме была пожилая мать потерпевшего. Двое нападавших решили ее убить, чтобы та не привлекала внимание. Банда украла 25 тысяч гривен и сбежала. В том же 2016-м мужчины ограбили еще одну семью, но уже в селе Петрополье. Когда люди вернулась домой, члены банды напали на них, избила, украла 45 тысяч гривен и ювелирные украшения. Кроме того, в домах двух осужденных нашли обреза одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья и два корпуса ручных осколочных гранат Ф-1 и 2. Документов на оружие у мужчин не было.

Для двух членов банды, обвиняемых в убийстве, прокуратура просила пожизненное лишение свободы. Для организатора требовали 15 лет тюремного заключения. Однако суд для организатора избрал 13 лет лишения свободы. Двое мужчин, совершивших убийство, получили 15 и 13 лет за решеткой. Еще трем нападавших назначили 9 лет 6 месяцев, 9 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Все это с конфискацией имущества.

Сейчас приговор еще не вступил в силу. Идет время на апелляцию. Прокуратура готовит соответствующие документы.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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Темы: суд, харьков

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