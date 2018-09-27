В Харьковской области в заводской зоне мужчина вырастил плантацию конопли

В Харьковской области прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном выращивании конопли (ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, конопляную «плантацию» у промышленной зоны одного из заводов обнаружили в начале июля этого года.

Владельца «огорода» правоохранители уличили во время обработки им незаконных посевов.

Всего на «плантации» правоохранители насчитали 215 кустов конопли.

Кроме того, рядом находился хозяйственный инвентарь для «ухода» за растениями.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости