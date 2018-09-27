Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:04
Просмотров: 91

В Харьковской области в заводской зоне мужчина вырастил плантацию конопли

В Харьковской области в заводской зоне мужчина вырастил плантацию конопли

В Харьковской области прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном выращивании конопли (ч. 2 ст. 310 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, конопляную «плантацию» у промышленной зоны одного из заводов обнаружили в начале июля этого года. 

Владельца «огорода» правоохранители уличили во время обработки им незаконных посевов.

Всего на «плантации» правоохранители насчитали 215 кустов конопли. 

Кроме того, рядом находился хозяйственный инвентарь для «ухода» за растениями.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: наркотики

Читайте ещё:

Наркодельцам за свободу нужно заплатить миллион гривен (фото)
26.09.2018 17:44    176
На Харьковщине парень ответит за двойную кражу и каннабис
26.09.2018 10:22    110
В харьковском СИЗО у заключенного нашли наркотики в гороховом супе
24.09.2018 13:48    117
У посольства Индии в Киеве задержали харьковчанина с "наркозакладками"
22.09.2018 12:27    128
На Изюмщине водитель возил с собой арсенал оружия и наркотики (фото,видео)
21.09.2018 16:25    120
"Закладчику" грозит тюремный срок
21.09.2018 14:43    128
Под Харьковом у двух водителей, один из которых был "под наркотиками", в авто нашли запрещенные вещества
19.09.2018 18:28    200
Подозреваемому в контрабанде более 20 кг наркотиков избрали меру пресечения
19.09.2018 10:52    95
На Салтовке "накрыли" закладчика (фото)
18.09.2018 20:47    350
В Московском районе задержали наркозакладчика
16.09.2018 11:33    199
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 