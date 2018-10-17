Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:51
Просмотров: 90

В Харьковской области у мужчины со двора украли около 100 кг металла

В Харьковской области у мужчины со двора украли около 100 кг металла

В полицию поступило сообщение от 40-летнего жителя Зачепиловского района о том, что неизвестные украли со двора его домовладения изделия из металла общим весом почти 100 килограммов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к краже причастны 36 и 32-летние местные жители, один из которых ранее был судим.

Злоумышленники объяснили, что пошли на кражу потому, что являются безработными.

Украденный металл похитители сдали в пункт приема металлолома.

Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Салтовке задержали иностранца, который похитил из авто сумку с деньгами
Сегодня 12:15    105
На Салтовке произошло вооруженное ограбление (видео)
16.10.2018 16:43    352
Возле кинотеатра в центре Харькова ограбили охранника
10.10.2018 15:34    321
В Индустриальном районе мужчина за четверть часа совершил грабеж и разбой
03.10.2018 15:11    205
В Холодногорском районе на улице ограбили женщину
30.09.2018 14:09    328
В Харьковской области за кражу из частного дома задержали двоих мужчин
29.09.2018 13:09    217
В Харькове на улице ограбили женщину
29.09.2018 11:43    308
Непрошеные гости отобрали у харьковчанина технику
28.09.2018 11:54    302
В Основянском районе задержали уличного грабителя
27.09.2018 10:54    184
На Харьковщине парень ответит за двойную кражу и каннабис
26.09.2018 10:22    149
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 