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В Харьковской области у пенсионера украли более 150 кг металла

В Харьковской области у пенсионера украли более 150 кг металла

В полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя села Залинейное о том, что неизвестные обокрали его 80-летнего соседа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации заявителя, из сарая пенсионера пропал двигатель и металлические изделия общим весом более 150 кг.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 37-летний местный житель, который признался в совершении кражи.

За это время он уже успел продать похищенное имущество местному жителю.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости

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