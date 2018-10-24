В Харьковской области у пенсионера украли более 150 кг металла
В полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя села Залинейное о том, что неизвестные обокрали его 80-летнего соседа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По информации заявителя, из сарая пенсионера пропал двигатель и металлические изделия общим весом более 150 кг.
Правоохранители установили, что злоумышленником оказался 37-летний местный житель, который признался в совершении кражи.
За это время он уже успел продать похищенное имущество местному жителю.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.