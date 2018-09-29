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В Харьковской области за кражу из частного дома задержали двоих мужчин

В Харьковской области за кражу из частного дома задержали двоих мужчин

В полицию обратился житель одного из поселков Зачепиловского района и сообщил о краже из его домовладения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, через окно злоумышленники проникли в дом и украли оттуда телевизор и другие вещи хозяев.

За совершение кражи полицейские задержали двух жителей Красноградского района.

Злоумышленники сознались в совершении преступления.

Во время обыска на территории домовладения одного из злоумышленников полицейские обнаружили похищенные из домовладения заявителя вещи.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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