В Харьковской области за кражу из частного дома задержали двоих мужчин
В полицию обратился житель одного из поселков Зачепиловского района и сообщил о краже из его домовладения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, через окно злоумышленники проникли в дом и украли оттуда телевизор и другие вещи хозяев.
За совершение кражи полицейские задержали двух жителей Красноградского района.
Злоумышленники сознались в совершении преступления.
Во время обыска на территории домовладения одного из злоумышленников полицейские обнаружили похищенные из домовладения заявителя вещи.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.