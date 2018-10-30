В Харьковской области задержали мужчину, который ударил ножом 21-летнего парня
28 октября в Дергачах возле одного из местных магазинов 29-летний житель Днепродзержинска ранил ножом 21-летнего жителя поселка Малая Даниловка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Правоохранители установили и задержали злоумышленника.
Следователи выяснили, что потерпевший встретился возле магазина с незнакомым мужчиной.
Между ними возник конфликт, в результате которого незнакомец ударил молодого парня раскладным ножом.
Пострадавшего с резаной раной левого предплечья госпитализировали медики.
Состояние его здоровья они оценивается как стабильное.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.