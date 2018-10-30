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В Харьковской области задержали мужчину, который ударил ножом 21-летнего парня

В Харьковской области задержали мужчину, который ударил ножом 21-летнего парня

28 октября в Дергачах возле одного из местных магазинов 29-летний житель Днепродзержинска ранил ножом 21-летнего жителя поселка Малая Даниловка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника.

Следователи выяснили, что потерпевший встретился возле магазина с незнакомым мужчиной. 

Между ними возник конфликт, в результате которого незнакомец ударил молодого парня раскладным ножом.

Пострадавшего с резаной раной левого предплечья госпитализировали медики. 

Состояние его здоровья они оценивается как стабильное. 

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости

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