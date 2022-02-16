В Харьковской области заключенные под видом службы доставки через интернет похищали деньги с банковских карт

В Харьковской области будут судить группу из 9 человек, которые обманывали людей под видом службы доставки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция закончила расследование преступной деятельности организации мошенников в интернете, действовавших из тюрьмы.

Злоумышленники были убеждены, что легализация денег из-за криптовалюты позволит им остаться незамеченными для правоохранителей, отметили в полиции.

Члены преступной группировки, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, специализировались на незаконном завладении денежными средствами пользователей сайта, рассылая «фишинговые» ссылки службы доставки. Когда потерпевшие вносили данные банковских карт, считая ссылку на указанный сайт достоверной, то их деньги списывались.

В ходе досудебного расследования следователи провели более 30 обысков, один из которых – в учреждении отбывания наказаний, где находились организаторы преступной схемы. Там были изъяты телефоны, сим-карты, наркотические средства, боеприпасы и денежные средства в сумме более 250 тысяч гривен.

К ответственности будут привлечены 9 человек, пятеро из которых – несовершеннолетние.

Злоумышленникам инкриминировано 25 эпизодов преступной деятельности, двум из них предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 24 эпизода, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (мошенничество), 7 – в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 255 и 24 эпизода преступлений по ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители разоблачили в августе 2021 года.

11 февраля расследование было завершено, материалы уголовного производства направлены в суд.

Членам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости