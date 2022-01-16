Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:40
Просмотров: 203

В Харьковской области закрыли нелегальный игровой центр

В Харьковской области закрыли нелегальный игровой центр

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность незаконного игрового центра, который обнаружили в пгт. Новая Водолага.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 14 января 2022 в пгт. Новая Водолага прекращена деятельность незаконного игорного заведения, которое, вопреки требованиям Закона Украины «О запрете игорного бизнеса», предоставляло доступ к азартным играм с помощью электронного (виртуального) казино на установленных персональных компьютерах», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий было изъято 11 компьютеров с установленным соответствующим программным обеспечением, что давало возможность доступа к азартным играм.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, назначении соответствующих экспертиз и передаче уголовного производства по подследственности в Бюро экономической безопасности.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 