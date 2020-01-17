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В харьковском аэропорту выявили нелегала с поддельным документом

В харьковском аэропорту выявили нелегала с поддельным документом

В аэропорту Харькова пограничники обнаружили фальсифицированный документ у 23-летнего гражданина Нигерии.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, во время пограничного контроля пассажиров рейса сообщением «Харьков-Стамбул» к кабинке паспортного контроля подошел иностранец и предъявил вид на жительство в Украине.

В ходе проверки документа иностранца пограничники обнаружили, что он содержит признаки полной подделки.

За нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины мужчину привлекли к административной ответственности.

Кроме того, было принято решение о запрете ему во въезде в Украину сроком на три года.

Для принятия дальнейшего правового решения иностранца передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов, которым также направили уведомление о противоправном деянии по ст. 358 УК Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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