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В Харьковском районе нашли тело мужчины
В Покотиловке посреди улице нашли труп неизвестного мужчины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, комментируя появившееся ранее в соцсетях сообщение о якобы новом убийстве в Покотиловке – в районе, где убили 15-летнюю девушку.
Как рассказали в пресс-службе полиции, в ночь на 3 ноября на улице было найдено тело неизвестного мужчины. Ему на вид около 60 лет, по внешним признакам – мужчина был без определенного места жительства.
Как отметили правоохранители, на теле умершего признаков насильственной смерти не обнаружили.
Данный случай с убийством 15-летней девочки в Покотиловке полицейские не связывают.
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