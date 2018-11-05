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В Харьковском районе нашли тело мужчины

В Харьковском районе нашли тело мужчины

В Покотиловке посреди улице нашли труп неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, комментируя появившееся ранее в соцсетях сообщение о якобы новом убийстве в Покотиловке – в районе, где убили 15-летнюю девушку.

Как рассказали в пресс-службе полиции, в ночь на 3 ноября на улице было найдено тело неизвестного мужчины. Ему на вид около 60 лет, по внешним признакам – мужчина был без определенного места жительства.

Как отметили правоохранители, на теле умершего признаков насильственной смерти не обнаружили.

Данный случай с убийством 15-летней девочки в Покотиловке полицейские не связывают.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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