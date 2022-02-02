В Харьковском СИЗО повесился заключенный

В Харьковском следственном изоляторе сегодня, 2 февраля, совершил самоубийство один из заключенных.

Об этом сообщает в Telegram офис омбудсмена Украины.

Парень 2004 года рождения повесился на простыне, закрепив ее на внутренних решетках окна.

«По сообщению руководства СИЗО, в 6 часов 18 минут во время очередного обхода камер очередным младшим инспектором ВРиО из камеры поступил вызов, и было сообщено, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренних решетках окна. На сигнал «Тревога» прибыл дежурный фельдшер, начавший реанимационные мероприятия. По прибытии работников бригады скорой неотложной помощи в 6 часов 35 минут была констатирована биологическая смерть», — говорится в сообщении.

По информации спецучреждения, умерший заключенный 2004 года прибыл в СИЗО в 2021 году, где содержался с тремя несовершеннолетними. Как отмечается, жалоб по поводу условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

В связи с происшествием в Харьковский следственный изолятор по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, прибыли сотрудники Отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов с целью проверки соблюдения прав.

В настоящее время на месте работают органы полиции и прокуратуры.

По данному факту администрацией ГУ «Харьковский следственный изолятор» подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

Агентство Телевидения Новости