В Херсонской обл. российская армия мародеров грабит частные дома
Угоняют машины, набитые мебелью и бытовой техникой.
В Херсоне и области военнослужащие рф собираются домой массово обворовывают частные дома и вывозят имущество.
О фактах мародерства сообщает полиция региона.
В Херсоне такие факты зафиксированы на ул. Шевченко. В селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав оккупанты обокрали дома, хозяева которых выехали на подконтрольную Украине территорию.
Рашисты вывезли мебель и бытовую технику на угнанных ими же автомобилях.
За прошедшие сутки сотрудники полиции открыли 15 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным военнослужащими россии и коллаборантами на территории Херсонской области.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1924