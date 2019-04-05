Криминал
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05.04.2019 19:12
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В Холодногорском районе мужчина ограбил 10-летнего мальчика

Сообщение о том, что неизвестный украл у 10-летнего мальчика телефон на ул. Большой Панасовской поступило в полицию 3 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник у подъезда дома подошел к мальчику, вырвал из его рук телефон и сбежал в сторону леса. Работники полиции устанавливают личность злоумышленника.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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