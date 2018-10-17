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В Холодногорском районе вооруженный мужчина ограбил девушку

В Холодногорском районе вооруженный мужчина ограбил девушку

16 октября около 15.00 на улице недалеко от автомобильной заправки в Холодногорском районе  неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, отобрал телефон у 18-летней харьковчанки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По приметам полицейские установили личность нападавшего и задержали ранее судимого 44-летнего харьковчанина.

Вещественное доказательство – мобильный телефон – правоохранители изъяли.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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