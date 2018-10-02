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В Холодногорском районе за кражу кабеля задержали мужчину
Днем 1 октября в одном из домов на улице Ильинской патрульный полицейский заметил неизвестного мужчину, который на 12 этаже в шахте лифта срезал кабель.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Полицейский задержал злоумышленника и вызвал экипаж патрульной полиции.
Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу по ч. 2 ст. 185 УК..
Как отметили в пресс-службе правоохранителей, патрульный, задержавший злоумышленника, в это время находился в отпуске.
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