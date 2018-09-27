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В Холодногорском районе за разбой задержали двоих мужчин
В ночь на 27 сентября в харьковскую полицию поступило сообщение о разбойном нападении в Верховском переулке.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, двое неизвестных с применением физической силы завладели мобильным телефоном заявителя и скрылись.
Прибывшие на вызов патрульные на улице Рылеева обнаружили двух мужчин, которые внешне подпадали под описание, которое им предоставил потерпевший.
Также у мужчин полицейские обнаружили телефон заявителя.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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