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В Институте рака разворовали лекарства и инструменты на 10 млн грн — прокуратура

В Институте рака разворовали лекарства и инструменты на 10 млн грн — прокуратура

Мужчина неоднократно похищал материальные ценности в институте, и за дело взялась полиция

Сотрудник Национального института рака Министерства здравоохранения Украины уличен в хищении имущества на сумму более 10 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4155512297793434

Материально-ответственному лицу института по фактам присвоения лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах объявлено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно материалам следствия, получив на ответственное хранение лекарства, а также инструменты и приборы для проведения хирургических операций и другие материальные ценности, действуя в сговоре с неустановленными лицами, за 2019-2020 годы неоднократно присваивал их.

В результате противоправных действий подозреваемого институту нанесен ущерб на сумму более 10 млн грн, что подтверждается выводами экспертизы и актами инвентаризации.

Мужчину разоблачили следователи Главного управления полиции в Киеве и киевского управления департамента стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в ноябре Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачила хищение 2,4 млн грн бюджетных средств, выделенных одной из коммунальных больниц Черкасс на борьбу с эпидемией Covid-19.

Источник: delo.ua

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