Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 221

В Италии поймали «воров-акробатов», которые грабили дома знаменитостей

В Италии поймали «воров-акробатов», которые грабили дома знаменитостей

В Милане полиция задержала группу «воров-акробатов», которые следили за страницами знаменитостей в Instagram, чтобы проникать в их дома. Об этом сообщает BBC.

Группа воров изучала фотографии знаменитостей в соцсети, чтобы с помощью геопозиций узнать где они живут, когда их не будет дома и где находятся точки входа и выхода из их домов.

Среди жертв воров - телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланского «Интера» Ашраф Хакими.

Один подозреваемый был арестован в январе, трое других - в эту среду. В их числе 17-летний подросток, который предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Первое ограбление произошло 6 июня прошлого года, когда группа украла у Леотты вещи на сумму около 150 000 евро, в том числе украшения, дизайнерские сумки и часы Rolex.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 