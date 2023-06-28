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В Ивано-Франковске килер совершил покушение на криминального авторитета
По данным СМИ, вчера подстрелили Ивана Климовича по прозвищу «Храм». Когда он подошел к окну в спортзале, в него выстрелил с винотовки снайпер, который спрятался на чердаке многоквартирного дома напротив. Мужчину госпитализировали с ранением в область брюшной полости.
Отмечается, что в июне 2022 Климович вместе с подельниками был задержан. Тогда его отправили под ночной домашний арест.
Снайпера, стрелявшего в мужчину, пока не задержали.
Джерело: https://t.me/u_now/102906