В Изюме молодой рецидивист зарубил мужчину из-за мопеда

22-летний житель Изюма признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений,а также в незаконном завладении транспортным средством и хранении наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в середине июля 2014 года ранее судимый за наркопреступления парень похитил мопед у местного жителя. Транспортное средство злоумышленник продал знакомой женщине.

Однако со временем хозяин нашел похищенный мопед и узнал от новой владелицы, у кого она его купила. Пострадавший требовал от вора возместить стоимость транспорта.

Осужденный согласился отдать деньги и назначил мужчине встречу в лесополосе. Но вместо денег, он взял с собой топор. В лесу несколько раз ударил владельца мопеда по голове. От полученных травм пострадавший скончался. На следующий день убийца вернулся на место преступления и закопал тело.

Злоумышленника разоблачили несколько дней спустя. Кроме того, во время санкционированного обыска у него обнаружили 9 грамм каннабиса. Во время судебного разбирательства убийца отрицал свою вину и пытался оговорить непричастных к преступлению людей.

Однако, суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.Приговор не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости