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В Изюме незаконно использовали земли стоимостью в четверть миллиона гривен

В Изюме незаконно использовали земли стоимостью в четверть миллиона гривен

Прокуратура направила в хозяйственный суд Харьковской области 4 исковых заявления о признании недействительными договоров сервитутов и возвращении участков общей стоимостью почти 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, в прошлом году Изюмский городской совет заключил 4 договора сервитутов с предпринимателями для размещения  МАФов в райцентре.

Указанные площади были предоставлены в пользование бизнесменам с нарушением законодательства, поскольку указанные договоры по сути являются арендой земли, право на которое приобретается по результатам проведения торгов – аукциона, который проведен не был. 

В связи с незаконным отчуждением земель территориальной общины, прокуратура направила соответствующие иски в суд. 

Сейчас два из них рассмотрены судом и удовлетворены. 

Решением суда в коммунальную собственность возвращено 2 участка стоимостью около 60 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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