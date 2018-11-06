Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 54

В Изюме ограбивший пенсионерку приезжий мужчина получил тюремный срок

В Изюме ограбивший пенсионерку приезжий мужчина получил тюремный срок

В Изюме судили 43-летнего жителя Донецкой области за совершение грабежа, соединенного с применением насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В начале февраля этого года на железнодорожном вокзале Святогорска в Донецкой области осужденный познакомился с 26-летним мужчиной. 

Они употребили вместе спиртное и решили поехать в Изюм. 

Однако денег, чтобы «продолжить знакомство» в другом городе, у них не хватило. Поэтому, приехав на изюмский вокзал, злоумышленники решили "подзаработать" преступным путем.

Они перелезли через забор первого же двора, который попался у них на пути. Мужчины вошли в дом и напали на пожилую хозяйку дома. Злоумышленники связали пенсионерку куском проволоки и поясом от халата и вынесли из дома 66 гривен, поскольку больше у старушки средств не было. Кроме того, грабители забрали 2 старых мобильных телефона, один из которых вообще оказался сломанным.

Одного из нападавших - 26-летнего жителя Краматорска - задержали в тот же вечер. В мае этого года суд  приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Другой мужчина длительное время скрывался, но в начале июня его также задержали правоохранители.

Суд также приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 