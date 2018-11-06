В Изюме ограбивший пенсионерку приезжий мужчина получил тюремный срок

В Изюме судили 43-летнего жителя Донецкой области за совершение грабежа, соединенного с применением насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В начале февраля этого года на железнодорожном вокзале Святогорска в Донецкой области осужденный познакомился с 26-летним мужчиной.

Они употребили вместе спиртное и решили поехать в Изюм.

Однако денег, чтобы «продолжить знакомство» в другом городе, у них не хватило. Поэтому, приехав на изюмский вокзал, злоумышленники решили "подзаработать" преступным путем.

Они перелезли через забор первого же двора, который попался у них на пути. Мужчины вошли в дом и напали на пожилую хозяйку дома. Злоумышленники связали пенсионерку куском проволоки и поясом от халата и вынесли из дома 66 гривен, поскольку больше у старушки средств не было. Кроме того, грабители забрали 2 старых мобильных телефона, один из которых вообще оказался сломанным.

Одного из нападавших - 26-летнего жителя Краматорска - задержали в тот же вечер. В мае этого года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Другой мужчина длительное время скрывался, но в начале июня его также задержали правоохранители.

Суд также приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости