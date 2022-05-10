Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 18

В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек

В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек

Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, дом был уничтожен российскими военнослужащими еще в первой декаде марта.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый и за каждый они заплатят!" – отметил Олег Синегубов.

Дом на улице Первомайской в Изюме разрушился после обстрела, и под завалами оказались десятки людей. Вице-мэр Владимир Мацокин тогда заявлял, что люди прятались в подвалах, неприспособленных под бомбоубежища. Во время удара оказалась разрушена вся конструкция, в том числе и межэтажные плиты. Судя по видео, все это рухнуло на подвал, в котором находились люди.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду - ГУР
Сегодня 10:27    10
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 10 травня
Сегодня 10:16    36
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05
Сегодня 10:09    48
Голова Вовчанського райсуду перейшла на бік РФ
Сегодня 09:40    88
ВСУ ликвидировали чемпиона танкового биатлона рф
Сегодня 09:11    131
226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 09:00    82
Парад санкцій та змарноване десятиліття розвитку: підсумки на економічному фронті
Сегодня 08:50    122
Окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир – планують розміщувати своїх військових
Сегодня 08:41    110
Польща допоможе Україні з пальним
Сегодня 08:32    122
Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни
Сегодня 08:23    159
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 