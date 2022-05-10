В Изюме под завалами дома нашли тела 44 человек

Во временно оккупированном Изюме под завалами пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, дом был уничтожен российскими военнослужащими еще в первой декаде марта.

"Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый и за каждый они заплатят!" – отметил Олег Синегубов.

Дом на улице Первомайской в Изюме разрушился после обстрела, и под завалами оказались десятки людей. Вице-мэр Владимир Мацокин тогда заявлял, что люди прятались в подвалах, неприспособленных под бомбоубежища. Во время удара оказалась разрушена вся конструкция, в том числе и межэтажные плиты. Судя по видео, все это рухнуло на подвал, в котором находились люди.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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