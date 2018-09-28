В Изюме разбойник из-за чужой пенсии может сесть за решетку

Изюмская прокуратура направила в Изюмский райсуд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, которого подозревают в разбое.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в Изюме в конце августа этого года. 83-летняя бабушка снимала около 4 тысяч гривен с пенсионной карточки в кассе банка. Пенсионерка копила на лечение, и получив наличные, вышла на улицу. Мужчина, стоявший следующим в очереди, вышел за пожилой женщиной. Разбойник толкнул бабушку в спину и, выхватив у нее сумку с деньгами, скрылся.

Преступника задержали по «горячим следам». Сейчас он находится под стражей. Если вина мужчины в суде будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости