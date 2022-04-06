В Изюме задержан предатель, который помог российским войскам захватить город. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Изюмского горсовета Максим Стрельник.

На фотографии Евгений Брюханов, который одним из первых начал сотрудничать и помогать российским оккупантам в Изюме. Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках, - написал Стрельник.

Он добавил, что Силы спецопераций ВСУ "передают привет" другим государственным изменникам, которые сейчас находятся в Изюме, и призывают их добровольно сдаваться.

Брюханов показал россиянам брод через Северский Донец после того, как Вооруженные силы Украины подорвали мост через реку. Благодаря помощи коллаборациониста, оккупантам удалось захватить большую часть города.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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