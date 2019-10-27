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В Житомире задержали пособницу боевиков «днр»

В Житомире задержали пособницу боевиков «днр»

Жительница Донецкой области, которая передавала боевикам «днр» данные разведывательного характера о дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области, взята под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Решение о мере пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца принял Королевский райсуд Житомира. «Установлено, что гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, руководствуясь идеологическими мотивами, разделяя взгляды и цели участников террористической организации «Донецкая Народная Республика», с апреля 2019 г. по настоящее время способствовала этой террористической организации», — говорится в сообщении.

В частности, подозреваемая собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: sprotyv.info

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