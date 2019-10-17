В Киеве аферисты придумали новый смс-развод: как распознать мошенников и не потерять деньги

Аферы, основанные на доверчивости и неосведомленности людей, самые подлые, но в то же время распространенные. «Ваша карта заблокирована», «с вашей карты списаны деньги» — это все уже многим знакомо до боли. Правда, есть и те, кто все еще попадается. Но и это не останавливает мошенников, и они придумывают уже новые фразочки. Как, например: «Оплата покупки с вашей карты зарезервирована».

Информатор предупреждает, идей для развода еще будет очень и очень много. Все последующие будут страшнее предыдущих. Однако если знать их главные хитрости, невозможно будет повестись на них, под каким бы «соусом» их не подавали.

Начнем с предыстории. На телефон нашего редактора пришла смс непривычного для развода характера — «Оплата покупки с вашей карты на сумму 1282,13 UA зарезервирована. Детали по телефону +38(044)332-81-00». Уже давно привыкнув, что развод начинается с фразы «Ваша карта заблокирована», такого рода сообщение сначала вызвало панику. На это у аферистов и был расчет — новая подача, должно сработать. Причем само сообщение было отправлено с обычного номера абонента Life. Номер мы тоже покажем — +38(063)571-88-03. Смутило только одно: почему не написали, с какой именно карты, какого именно банка? Ведь у большинства сейчас несколько карт у нескольких банков. А вот сумма убедительная, не круглое число, да еще и с копейками, будто и правда кто-то что-то купил.

Ну а дальше все было по стандартной схеме. Мы сначала позвонили по номеру, с которого было отправлено смс — он был выключен. Потом позвонили на номер, по которому нам должны были рассказать детали (детали развода, конечно же). Там нам ответил парень, представился работником службы безопасности банка и спросил, чем может нам помочь. Далее диалог был такой:

-Мне пришла смс, о какой именно моей карте речь?

-А какой последней картой вы пользовались?

-Ну это вы должны мне сказать, вы же мне смс прислали.

-Дело в том, что мы — общая служба безопасности всех банков. Скажите, какой картой вы пользовались последний раз?

-Я не помню. Но помню точно, что у каждого банка — своя служба безопасности.

-Нет, у нас общая.

-Так не бывает.

-*гудки*

Далее при попытках перезвонить (вдруг оборвалось) на той стороне мы слышали только лишь гудки — наш номер телефона добавили в черный список. Как видите, мы даже не стали дожидаться, пока у нас спросят полный номер карты, CVV и дату, до которой действительна карта. Хотя это последовало бы, мы просто хотели услышать, как и как долго нам будут доказывать, что такая служба существует. Недолго и не слишком уж уверенно…

Итак, вот вам несколько самых главных правил на все случаи подобного рода разводов через смс с операциями с вашей картой:

1.не существует никакой «общей службы безопасности всех банков». У каждого банка — своя служба.

2.никакой банк не будет спрашивать у вас все данные вашей карты, особенно включая CVV-код — им это попросту не нужно.

3.Обычно, когда банки присылают смс, вместо номера, с которого оно было отправлено, будет выбиваться название банка.

Что делать в таких ситуациях:

1.Позвонить по номеру своего банка, который указан у вас на карточке. Только по этому номеру можно звонить по вопросам, связанным с вашими транзакциями.

2.Можно проверить номер через приложение Getcontact. Обычно, номера аферистов там подписывают не очень приятными словами :). С помощью приложения вы можете узнать, кому принадлежит номер телефона.

3.А можно просто пропустить это сообщение, предупредив об этом своих близких.

Источник: internetua.com

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