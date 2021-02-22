В Киеве действовала куратор "группы смерти" - она пыталась склонить к самоубийству 13 детей

Была задержана девушка, которая на данный момент находится на лечении, у нее психические отклонения

"Группы смерти" появились в Украине порядка 5 лет назад. Первую такую группу выявили в Киеве в 2017 году, в нее входили студенты. Они заставляли несовершеннолетних совершать самоубийства под видом игры в соцсетях.

Об этом APnews пишет со ссылкой на комментарий начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Ларисы Зуб "Апострофу".

"В феврале 2017 года за администрирование групп смерти задержали студентов из Киева", - рассказала она.

По словам специалиста, сейчас такие игры в соцсетях активизировались. Недавно даже была задержана девушка, которая была куратором одной из таких "развлечений". Она пыталась склонить к самоубийству 13 детей.

"Это не новые игры, просто периодически они активизируются. Например, не так давно нашли девушку, которая была куратором одной из таких игр, и втянула 13 детей в общение, связанное со склонением к совершению суицида. На данный момент она находится на лечении, у нее психические отклонения", - отмечает Лариса Зуб.

В полиции также отметили, что за прошлый год было совершено 137 завершенных суицидов среди детей от 8 до 17 лет. Больше всего суицидов совершают дети от 14 до 17 лет. Чаще - мальчики, вдвое реже - девочки.

Объяснила, что нередко установить истинную причину самоубийства не получается, потому что бывает так, что ребенок не оставляет записок, а полицейские не находят предпосылок к тому, что на него психологически влияли.

Среди самых распространенных причин в полиции называют конфликт со взрослыми или сверстниками, буллинг в школе, неразделенная любовь, а также пресловутые "группы смерти" в сети, которые действуют уже около 5 лет.

Источник: apnews.com.ua/

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