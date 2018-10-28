Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:29
Просмотров: 104

В Киеве неадекватную мать двоих детей подозревают в их убийстве

В Киеве неадекватную мать двоих детей подозревают в их убийстве

Полиция Киева задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственных детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Вечером 26 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей – 6-летнюю девочку, и 5-летнего мальчика - и пропала. 

Вскоре правоохранители обнаружили женщину неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии.  Она была без детей.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, женщину вчера поздно вечером доставили в полицию и вызвали специализированную бригаду врачей. 

Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. 

Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными. 

Женщину полицейские задержали. 

Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанной матери двух погибших детей грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: убийство

Читайте ещё:

В Харькове убили женщину
27.10.2018 13:50    619
Подозреваемого по делу об убийстве семьи на Салтовке признали неподсудным: назначена повторная экспертиза
26.10.2018 18:14    304
Застолье в Циркунах закончилось убийством
19.10.2018 14:02    382
Причина двойного убийства - гипноз. Константин Безрук отправляется на повторную судебно-психиатрическую экспертизу в столицу
18.10.2018 18:56    336
В Харьковской области осудили мужчину, который угнал мопед и обезглавил топором его хозяина
16.10.2018 16:26    181
В Харькове суд вынес приговоры родителям умершего ребёнка
09.10.2018 15:18    215
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку-расследователя
08.10.2018 09:53    391
В Харькове мужчина убил пенсионерку и неделю жил в ее квартире
03.10.2018 10:22    335
Смерть активиста в Эсхаре: фирму, которую обвиняли в загрязнении экологии, переписали на жителя «ЛНР» - ХАЦ
01.10.2018 15:33    241
В Харькове мужчина до смерти запинал собутыльника ногами
28.09.2018 09:51    199
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 