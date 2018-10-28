В Киеве неадекватную мать двоих детей подозревают в их убийстве

Полиция Киева задержала женщину, которую подозревают в убийстве собственных детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Вечером 26 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей – 6-летнюю девочку, и 5-летнего мальчика - и пропала.

Вскоре правоохранители обнаружили женщину неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Она была без детей.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, женщину вчера поздно вечером доставили в полицию и вызвали специализированную бригаду врачей.

Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро.

Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными.

Женщину полицейские задержали.

Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной матери двух погибших детей грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Агентство Телевидения Новости