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В Киеве обнаружили склад угнанных элитных авто

В Киеве обнаружили склад угнанных элитных авто

В Киевской области Правоохранители пресекли деятельность преступной схемы незаконного завладения автомобилей марок «Toyota», «Lexus», «Honda», «Acura», «BMW »,« Range Rover »и« Mercedes ».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В незаконном завладении автомобилями на территории Киева и Киевской области, а именно: в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины, правоохранители подозревают 4 человек.

Указанная преступная группа в течение 2018 занимались похищением элитных автомобилей, с последующим «перебивки номеров кузова и двигателя», а также их «разборки» с целью реализации автозапчастей. При этом злоумышленники использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.

Во время проведения более 10 обысков по месту жительства фигурантов 31 октября правоохранители обнаружили и изъяли автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков и другие вспомогательные средства, приспособленные для совершения незаконных действий, а также денежные средства, полученные преступным путем.

Общая площадь складских помещений «отстойников», в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв м.

В настоящее время решается вопрос о задержании еще одного фигуранта по делу.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто

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