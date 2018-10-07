В Киеве в одном из кафе посетители стреляли в охранников: пострадало два человека

В Дарницком районе Киева посетители кафе открыли стрельбу по охранникам, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что на улице Михаила Гришко в кафе возникла драка и стрельба.

"Во время общения со свидетелями выяснилось, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь", - рассказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

По его словам, одного из правонарушителей задержали с поличным, еще двоих-полицейские поймали неподалеку.

"Трех злоумышленников доставили для проведения следственных действий. Мужчину, который стрелял в охранников, уже задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские изъяли стреляные гильзы и оружие, из которого, предположительно, стреляли. Их отправят на экспертизу", - отметил правоохранитель.

Следователи провели первоочередные действия, в частности тщательный осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а затем начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное правонарушение грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: prm.ua

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